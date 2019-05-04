Шахтер - Львов Онлайн трансляция матча

4 мая в Харькове состоится матч 27-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" примет "Львов". Игра пройдет на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Львов".

Начало игры в 19:30.

Всего между собой команды провели четыре встречи, две из которых завершились победой действующего чемпиона Украины. При этом есть одна победа и на счету представителя западной Украины.

Последняя встреча команд прошла в ноябре прошлого года в Харькове и тогда скромный ФК "Львов" отстоял ничейный результат - 0:0. Единственную победу над "Шахтером" львовяне добыли в далеком 2008 году, когда на своем поле обыграли гранд со счетом 2:0.

В данный момент "горняки" уверенно лидируют в турнирной таблице, в то время как "Львов" замыкает первую шестерку команд.