Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

В субботу, 11 мая, "Шахтер" и "Александрия" встретятся в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Начало встречи - в 19:30.

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Юрием Можаровским.

Обе команды практически решили свои задачи в чемпионате. "Горняки" находятся на расстоянии вытянутой руки от очередного чемпионского титула. За пять туров до завершения чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" на девять очков. Отрыв "Александрии" от "Зари", которая является её главным конкурентом в борьбе за третье место, составляет десять очков.

Все три предыдущие очные встречи команд в текущем чемпионате завершились победами "Шахтера".