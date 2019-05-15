Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

15 мая на запорожском стадионе "Славутич-Арена" состоялась финальная встреча Кубка Украины по футболу, в которой донецкий "Шахтер" обыграл ФК "Ингулец" со счетом 4:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ингулец".

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ - 4:0

Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45, Соломон, 64

Шахтер: Шевченко, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде.

Ингулец: Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко, И. Коваленко, Павлов, Балан, Щедрый, Ковалев, Лупашко, Синегуб.

Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава.

"Шахтер" является наиболее титулованным клубом Украины в национальном кубке. Команда 12 раз завоевывала трофей, в то время как у ближайшего преследователя - "Динамо" - на одну победу меньше.

Что касается "Ингульца", то эта команда впервые в истории вышла в финал турнира. Более того, прежде ни разу в истории Кубка Украины на стадии финала не играл представитель второго по силе дивизиона.

Известно, что решающий матч за Кубок Украины обслужит бригада арбитров из Киева во главе с Евгением Арановским.

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90 - Финальный свисток! 13-я победа "Шахтера" в финале Кубка Украины!

89 - Нем получил "горчичник".

87 - Исмаили пробивал, выше ворот.

83 - Козак сменил Щедрого в составе Ингульца.

80 - Статистика ударов: 13:2. Тотальное преимущество Шахтера.

77 - Штанга спасает Ингулец. Нем мог делать счет 5:0, но Сытников переправил мяч в каркас.

72 - Тете покидает поле. Вместо него вышел Нем.

70 - Практически на 100% заполнен стадион в Запорожье. Процентов 90 сегодня здесь за Шахтер, хорошая поддержка у чемпиона Украины.

66 - Замена у Ингульца. Вместо Клименко вышел Кучеренко.

64 - И тут же забивает Соломон. Принял мяч на линии штрафной израильтянин, технично его обработал и верхов пробил в дальний угол! 4:0!

61 - Двойная замена у Шахтера. Кайоде заменил Мораеса, а Соломон вышел вместо Коваленко.

55 - Мораес мог делать счет разгромным, но Сытников справился с ударом форварда с нескольких метров.

50 - Исмаили прервал фланговую подачу в штрафную, Ингулец подаст угловой.

48 - Коваленко получил желтую карточку.

46 - Игра в Запорожье возобновилась! Близок Шахтер к очередному трофею.

45 - Перерыв! 3:0, ждем второй половины встречи!

45 - ГОООЛ! 3:0! Тайсон тонким пасом вывел Мораеса на свидание с голкипером, а форвард сборной Украины запросто переиграл визави.

43 - Не видно Ингульца сейчас на поле, не могут прийти в себя футболисты после двух пропущенных мячей.

39 - ГОООЛ! И тут же 2:0! Тете оформляет дубль. На этот раз все было просто: Исмаили прострелил вдоль штрафной, где Тете отправил мяч в пустые ворота.

38 - Тайсон неплохо пробивал метров с 20, но Сытников на месте. Парировал удар голкипер.

34 - Вынужденная замена у Ингульца. Вместо Мишуренко вышел Сичинава.

28 - ГООООЛ! 1:0! Тете! Дебютный мяч бразильца за Шахтер! После прострела в штрафную Тете воспользовался ошибкой защитника, который не выдержал линию офсайда, и спокойно поразил ворота.

27 - Всей командой обороняется Ингулец, но при этом умудряются футболисты скромной команды и атаковать. Шахтер пока ничего опасного создать у ворот соперника не может.

22 - Исмаили пробивал в касание из пределов штрафной, но мяч пролетел выше ворот.

16 - Очень опасно! Исмаили простреливал низом, но защитник Инугльца выбил мяч на угловой. Мораесу немного не хватило, чтобы замкнуть передачу.

11- Еще одна атака от Ингульца завершилась выходом мяча за лицевую от игрока Шахтера. Очередной стандарт.

9 - Опасный стандарт заработали футболисты из пгт Петрово, но после прямого удара мяч прошел мимо ворот.

6 - Первый удар в створ. Сытников на месте.

5 - Ожидаемо "горняки" прибрали мяч к своим ногам с первых минут встречи. Номинальные гости пока полностью сконцентрированы на обороне.

1 - Игра началась! Удачи обеим командам!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: Шевченко, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Ингулец: Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко, И. Коваленко, Павлов, Балан, Щедрый, Ковалев, Лупашко, Синегуб.

"Апостроф" приветствует вас на матче, который уже вошел в историю розыгрышей Кубка Украины. Впервые в истории в финале сыграет команда не из высшего дивизиона! Что же преподнесет "Шахтеру" скромный "Ингулец"? Узнаете из онлайн-трансляции.

Фото на память, автографы и заряд эмоций перед финалом.



Смотрите, как «Шахтер» прогулялся по Запорожью накануне решающего матча Кубка Украины с «Ингульцом».



Большой фоторепортаж: https://t.co/74z29ZyndH. pic.twitter.com/azef0c5e2T — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 15 мая 2019 г.