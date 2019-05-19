Заря - Шахтер: онлайн видео трансляция

19 мая в матче 29-го тура чемпионата Украины встретятся луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

Безоговорочными фаворитами матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 7,00. На успех "Зари" может поставить с коэффициентом 11,00.

В случае победы в этой игре "Шахтер" досрочно станет чемпионом Украины и завоюет золотые медали в 12-й раз в своей истории.

В нынешнем сезоне команды "Заря" и "Шахтер" встречались собой уже трижды в рамках украинской Премьер-лиги. Две победы одержал "Шахтер" и еще один матч завершился вничью.