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Португалия - Швейцария: онлайн трансляция

Португальская и швейцарские сборные определят финалиста Лиги наций

среда, 5 июня 2019, 00:10
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Португальская и швейцарские сборные определят финалиста Лиги наций Фото: AFP

5 июня в Португалии местная сборная сыграет против команды Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе "Драгау" в Порту.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Швейцария.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португальцы являются действующими чемпионами Европы и уже на этой неделе команда может пополнить копилку очередным трофеем. Для этого Португалии нужно выходить в финал и побеждать там победителя противостояния Англия - Нидерланды.

Напомним, что сборная Португалии играет вместе с командой Украины в отборочном турнире Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела взять одно очко у чемпионов Европы.

Как известно, турнир Лига наций проводится впервые в истории.

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