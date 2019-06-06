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Нидерланды - Англия: онлайн трансляция

Нидерландская и английская сборные определят финалиста Лиги наций

четверг, 6 июня 2019, 07:57
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Нидерландская и английская сборные определят финалиста Лиги наций

6 июня в Португалии сборные Нидерландов и Англии сыграют во втором полуфинальном матче Лиги наций. Встреча будет проходить на стадионе "Афонсу Энрикеш" в Гимараинше. Обслуживать игру будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Англия.

Начало встречи - в 21:45.

Всего сборные Нидерландов и Англии сыграли между собой 21 матч. В этих играх команды одержали по 6 побед, еще 9 встреч между ними завершились вничью. Букмекеры в сегодняшнем матче отдают небольшое преимущество английской команде.

В финале турнира победитель этой пары сыграет со сборной Португалии. Проигравший в матче за 3-е место встретится с командой Швейцарии.

Напомним, в отборочном раунде Лиги наций Нидерданды заняли первое место в группе со сборными Франции и Германии. Англия в своей группе оказалась сильнее Испании и Хорватии.

Матч за третье место и финальная игра Лиги наций пройдут в воскресенье, 9 июня.

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