Колумбия - Украина: онлайн трансляция

В четвертьфинальном матче чемпионата мира U20 сыграют сборные Колумбии и Украины. Встреча состоится в польской Лодзи на стадионе "Видзева".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Колумбия - Украина.

Начало матча в 16.30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются латиноамериканские футболисты. На победу Колумбии предлагается коэффициент 2,37. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,00. На успех Украины можно поставить с коэффициентом 3,25.

Сборная Украины заняла первое место в группе D, обыграв США (2:1), Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). В первом раунде плей-офф украинцы разгромили Панаму (4:1). Колумбия финишировала на второй позиции в группе А, обыграв Польшу (2:0) и Таити (6:0), а также уступив Сенегалу (0:2). В 1/8 финала колумбийцы в серии пенальти одолели Новую Зеландию.

Победитель матча в полуфинале встретится с победителем пары Италия - Мали.

Украинская сборная впервые добралась до стадии 1/4 финала мирового первенства. Ранее украинцы дважды вылетали в 1/8 финала. Лучшим результатом колумбийцев являются бронзовые медали чемпионата мира-2003.