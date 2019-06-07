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Колумбия - Украина: онлайн трансляция

Колумбийцы и украинцы поспорят за выход в полуфинал чемпионата мира

пятница, 7 июня 2019, 00:05
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Колумбийцы и украинцы поспорят за выход в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинальном матче чемпионата мира U20 сыграют сборные Колумбии и Украины. Встреча состоится в польской Лодзи на стадионе "Видзева".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Колумбия - Украина.

Начало матча в 16.30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются латиноамериканские футболисты. На победу Колумбии предлагается коэффициент 2,37. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,00. На успех Украины можно поставить с коэффициентом 3,25.

Сборная Украины заняла первое место в группе D, обыграв США (2:1), Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). В первом раунде плей-офф украинцы разгромили Панаму (4:1). Колумбия финишировала на второй позиции в группе А, обыграв Польшу (2:0) и Таити (6:0), а также уступив Сенегалу (0:2). В 1/8 финала колумбийцы в серии пенальти одолели Новую Зеландию.

Победитель матча в полуфинале встретится с победителем пары Италия - Мали.

Украинская сборная впервые добралась до стадии 1/4 финала мирового первенства. Ранее украинцы дважды вылетали в 1/8 финала. Лучшим результатом колумбийцев являются бронзовые медали чемпионата мира-2003.

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