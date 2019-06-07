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Украина - Сербия: онлайн трансляция

Сборная Украины встретится с Сербией в отборе Евро-2020

пятница, 7 июня 2019, 09:14
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Сборная Украины встретится с Сербией в отборе Евро-2020 Фото: twitter.com/ffukraine

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины дома встретится с национальной командой Сербии. Поединок состоится 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Начало встречи в 21:45.

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После двух туров Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

Украинская и сербская сборные ранее провели между собой три матча. В каждом из них победу одержала сборная Украины с общей разницей мячей 5:0.

Стоит отметить, что в предыдущих 16 матчах, которые сборная Украины провели на львовских стадионах "Украина" и "Арена Львов", команда не потерпела ни одного поражения, одержав 14 побед и дважды сыграв вничью.

В четверг, 6 июня, команды уже испробовали поле на "Арене Львов". Тренерский штаб нашей команды и сами футболисты остались довольны состоянием газона. Сербская команда претензий к состоянию поля тоже не выражала.

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Своими ожиданиями от матча поделились игроки сборной Украины Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

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