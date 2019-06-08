Украина - Сербия - 5-0 Хроника матча, видео голов

7 июня в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины дома разгромила национальную команду Сербии. Поединок состоялся во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Украина - Сербия - 5:0 (2:0)

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

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Статистика матча: удары 22-5, в створ 9-1, владение мячом 53%-47%, угловые 2-4, фолы 6-11.

Матч завершен! Сборная Украины уничтожила Сербию со счетом 5:0!

90 - Две минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.

89 - Опасно! Митрович пробил головой с близкого расстояния - выше ворот.

85 - Цыганков прошел по флангу и опасно навесил в штрафную, но Малиновский не дотянулся до мяча.

81 - Тадич получил пас на линии штрафной, попытался развернуться и пробить, но Шепелев отобрал у него мяч.

78 - Замена у сборной Украины! Швед вместо Коноплянки.

75 - ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Коноплянка ворвался в штрафную, обыграл защитника и точно пробил в нижний угол! 5-0!

72 - Замена у сборной Украины! Шепелев вышел вместо Степаненко.

72 - Замена у Сербии. Лазович вместо Йовича.

70 - Проблемы с Степаненко, выбежали врачи на поле.

67 - Замена у сборной Украины! Вместо Яремчука вышел Кравец.

66 - Миленкович рукой толкнул Цыганкова в своей штрафной, но арбитр не решился назначить пенальти.

64 - Коноплянка получил пас в штрафной и попытался нанести удар в дальний угол, но попал в соперника.

60 - Замена у Сербии. Фейса вместо Льяича.

59 - ГООООООООООООООООООООООООЛ! Караваев прострелил с фланга и Яремчук с 10 метров пробил точно в нижний угол! 4-0!

57 - Тадич навесил с фланга, Митрович выиграл верх у Кривцова, но пробил слабо и Пятов легко поймал мяч.

56 - Караваев ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил в дальний угол, но попал в соперника.

53 - Замена у Сербии. Вместо Прийовича вышел Александар Митрович.

50 - Тадич пытался ворваться в штрафную, но наткнулся сразу на нескольких соперников и потерял мяч.

48 - Моментище! Коноплянка ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской, но Цыганков непостижимым образом не попал по мячу, находясь в великолепной позиции!

46 - ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Вот так начало второго тайма! Малиновский отпасовал на угол штрафной на Коноплянку, который сместился в центр и точно пробил в дальний угол! 3-0!

Начался второй тайм!

Статистика 1-го тайма: удары 16-2, в створ 6-0, владение мячом 47%-53%, угловые 2-3, фолы 3-6.

Первый тайм завершен! Украина выигрывает у Сербии со счетом 2:0!

45 - Одну минуту компенсировал арбитр в 1-м тайме.

44 - Коларов навесил с углового, Спайич выиграл верх, но пробил совсем неточно.

41 - Миколенко прошел по флангу и прострелил на ближнюю штангу, но защитники выбили мяч.

38 - Малиновский получил мяч на линии штрафной и тут же нанес удар, но попал в соперника.

35 - Цыганков прошел по флангу и скинул под удар Зинченко, который с 20 метров пробил выше ворот.

32 - Спайич в центре поля сбил Яремчука и получил желтую карточку.

30 - Опасно! Зинченко нашел в штрафной Коноплянку, который с 15 метров пробил мимо ворот.

28 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Яремчук отобрал мяч в центре поля, отдал передачу на Цыганкову, который с 25 метров блестящим ударом отправил мяч в девятку! 2-0!

26 - ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Караваев прострелил с фланга и Цыганков с близкого расстояния отправил мяч в ворота! 1-0!

25 - Опасно! Коноплянка мощно пробил издали, Дмитрович отбил перед собой, Яремчук головой добивал, но кипер сербов поймал мяч.

23 - Малиновский пробил со штрафного с 35 метров, но удар получился слабым и защитники сербов даже не дали ему долететь до ворот.

22 - Миленкович ударил локтем по голове Яремчука в верховой борьбе и получил за это желтую карточку.

20 - Последовала подача с углового, Пятов выронил мяч в борьбе с Миленковичем, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

17 - Коноплянка нанес мощный диагональный удар - мимо ворот.

15 - Последовала подача с углового, Пятов выбил мяч на выходе и одновременно нанес травму Йовичу. Впрочем, форварду быстро оказали помощь.

14 - Момент! Последовал заброс в штрафную, Прийович бил с лета, но Миколенко успел подставить ногу и мяч прошел рядом со штангой.

11 - Быструю контратаку провели украинцы. Зинченко отпасовал на фланг на Зинченко, который дошел до штрафной, сместился в центр и пробил выше ворот.

9 - Опасно! Матвиенко крайне неудачно выбил мяч из штрафной. Мяч отскочил к Прийовичу, который подработал и пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

6 - Зинченко получил пас в 25 метрах от ворот, но вместо напрашивавшегося паса на фланг на Коноплянку, решил пробить и попал в соперника.

5 - Миколенко неплохо навесил с фланга на дальний угол вратарской, но Костич выбил мяч за пределы поля.

2 - Коноплянка получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и пробил, но попал в защитника.

Матч начался!

Минута перед началом матча в память об ушедшем из жизни бывшем президенте УЕФА Леннарте Юханссоне.

Болельщики сборной Украины выступили против натурализации футболистов. Сейчас за сборную играют бывшие бразильцы Марлос и Мораес из "Шахтера".

Стартовый состав сборной Сербии: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Коларов, Гачинович, Льяич, Тадич, Максимович, Костич, Прийович, Йович

Стартовый состав сборной Украины: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук

После двух туров Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

Украинская и сербская сборные ранее провели между собой три матча. В каждом из них победу одержала сборная Украины с общей разницей мячей 5:0.

Стоит отметить, что в предыдущих 16 матчах, которые сборная Украины провели на львовских стадионах "Украина" и "Арена Львов", команда не потерпела ни одного поражения, одержав 14 побед и дважды сыграв вничью.

В четверг, 6 июня, команды уже испробовали поле на "Арене Львов". Тренерский штаб нашей команды и сами футболисты остались довольны состоянием газона. Сербская команда претензий к состоянию поля тоже не выражала.

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Своими ожиданиями от матча поделились игроки сборной Украины Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Виктор Цыганков.