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Португалия - Нидерланды: онлайн трансляция финала Лиги наций

Португалия и Нидерланды встретятся в финале Лиги наций

воскресенье, 9 июня 2019, 00:06
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Португалия и Нидерланды встретятся в финале Лиги наций

В воскресенье, 9 июня, в финальном матче Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится на стадионе "Драгау" в Порту. Начало матча в 21:45.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию игры Португалия - Нидерланды.

Всего между собой сборные Португалии и Нидерландов сыграли 15 матчей. Преимущество по личным встречам удерживают первые. Они выиграли 7 матчей при 6 ничьих и 2 поражениях.

Фаворитом предстоящего финала считаются те же португальцы. Их победа оценивается коэффициентом в 2,42. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30. Выигрыш нидерландцев оценивается коэффициентом в 3,10.

Напомним, в полуфинале турнира Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1. С таким же результатом в дополнительное время Нидерланды обыграли Англию.

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