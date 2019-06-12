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Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция

В Польше состоится финальный матч чемпионата мира среди юниоров

среда, 12 июня 2019, 18:45
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В Польше состоится финальный матч чемпионата мира среди юниоров :

15 июня состоится финальный матч чемпионата мира U-20 по футболу, в котором сборная Украины будет играть против команды Южной Кореи.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Для Украины игра будет исторической, ведь прежде команда ни разу не доходила до финала, или даже полуфинала, мирового первенства.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Уже точно известно, что сборной Украине в игре с азиатской сборной не поможет капитан команды Денис Попов, который был удален в матче с итальянцами. Все остальные футболисты продолжают подготовку к важнейшей игре.

Напомним, что в матче за 3 место сыграют юниорские команды Италии и Эквадора.

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