Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция

15 июня состоится финальный матч чемпионата мира U-20 по футболу, в котором сборная Украины будет играть против команды Южной Кореи.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Для Украины игра будет исторической, ведь прежде команда ни разу не доходила до финала, или даже полуфинала, мирового первенства.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Уже точно известно, что сборной Украине в игре с азиатской сборной не поможет капитан команды Денис Попов, который был удален в матче с итальянцами. Все остальные футболисты продолжают подготовку к важнейшей игре.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Главным арбитром матча назначен американец Исмаил Эльфатх.

В день матча украинские футболисты прогулялись в парке возле отеля.

Стадион "Видзева" в Лодзе готов к проведению финального матча.

В финале украинцы сыграют в синей форме. Вратарь наденет зеленую футболку. Корейцы сыграют в красном.

Вчера вечером сборная Украины провела последнюю тренировку перед финалом.

"Фаворит однозначно Украина. Сборная Украины без вариантов должна взять Кубок мира и привезти его в Украину", - заявил экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев.

"Это будет самый важный матч в моей жизни, я могу сказать однозначно! Думаю, для моих футболистов это также важнейший матч в жизни. А как он сложится? Не думаю, что это будет открытая игра. Я думаю, будет дисциплинированная игра двух тактически подготовленных команд. Повторюсь еще раз: и Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. 5:5, 6:6 вряд ли будет", - добавил тренер.

"Я не знаю, что сегодня будет происходить на поле. То, что мы отдадим все силы борьбе — это сто процентов, а как сложится ситуация в матче, говорить не возьмусь. Я готовлю команду и занимаюсь исключительно этим вопросом. Думаю, что люди приедут поддержать нас. Те, кто любит футбол. Откровенно скажу: так, как нас принимали в Польше — это очень приятно. Люди к нам очень хорошо относятся, желают удачи. Всюду, где мы появлялись, к нам было очень доброжелательное отношение. Большое спасибо всем полякам за такой теплый прием", – сказал главный тренер сборной Украины U20 Александр Петраков.