Будучность - Заря: онлайн видео трансляция матча Лиги Европы

25 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и черногорская "Будучность". Игра пройдет на стадионе "Градски" в Подгорице.

"Апостроф" проведет онлайн-видеотрансляцию матча "Будучность" - "Заря".

Начало встречи в 21:45.

Минувший сезон "Заря" завершила на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В 32 матчах Премьер-Лиги луганская команда набрала 43 очка.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, этим летом "Зарю" покинул ее многолетний главный тренер Юрий Вернидуб. Его сменщиком стал Виктор Скрипник, ранее возглавлявший бременский "Вердер" и "Ригу". В межсезонье под его руководством команда сыграла 6 матчей, выиграла 2 из них, столько же проиграла и столько же раз сыграла вничью.

Между собой "Будучность" и "Заря" еще не встречались.