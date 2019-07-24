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Будучность - Заря: онлайн видео трансляция матча Лиги Европы

Заря начинает сезон матчем в Лиге Европы с черногорской командой

среда, 24 июля 2019, 14:58
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Заря начинает сезон матчем в Лиге Европы с черногорской командой

25 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и черногорская "Будучность". Игра пройдет на стадионе "Градски" в Подгорице.

"Апостроф" проведет онлайн-видеотрансляцию матча "Будучность" - "Заря".

Начало встречи в 21:45.

Минувший сезон "Заря" завершила на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В 32 матчах Премьер-Лиги луганская команда набрала 43 очка.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, этим летом "Зарю" покинул ее многолетний главный тренер Юрий Вернидуб. Его сменщиком стал Виктор Скрипник, ранее возглавлявший бременский "Вердер" и "Ригу". В межсезонье под его руководством команда сыграла 6 матчей, выиграла 2 из них, столько же проиграла и столько же раз сыграла вничью.

Между собой "Будучность" и "Заря" еще не встречались.

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