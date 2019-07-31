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Александрия - Шахтер: онлайн трансляция

Бронзовый призер чемпионата Украины сыграет с чемпионом страны

среда, 31 июля 2019, 00:05
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Бронзовый призер чемпионата Украины сыграет с чемпионом страны

31 июля в матче 1-го тура чемпионата Украины встретятся "Александрия" и донецкий "Шахтер". Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Шахтер".

Начало встречи в 19:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,33. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 7,00.

Обслужит матч арбитр Анатолий Абдула. Помогать ему будут судьи на линиях Виктор Нижник и Максим Чертоляс. Резервный рефери - Игорь Пасхал.

В прошлом сезоне клубы провели между собой четыре матча, в которых "Шахтер" одержал четыре победы. По итогам сезона "Шахтер" стал чемпионом страны, "Александрия" финишировала на третьем месте.

Александрия
-
Шахтер
19:00

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