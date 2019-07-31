Карпаты - Динамо: онлайн видео трансляция

31 июля в матче 1-го чемпионата Украины сыграют львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Украина".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Карпаты" - "Динамо".

Начало встречи в 19:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,36. Ничья оценивается коэффициентом 4,75. На успех "Карпат" можно поставить с коэффициентом 6,50.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Помогать ему будут судьи на линиях Владимир Жарый и Ярослав Трехлеб. Резервный рефери - Александр Амельченко.

В минувшем сезоне "Карпаты" финишировали на 10-м месте и в стыковых матчах отстояли место в Премьер-лиге. "Динамо" завершило сезон на втором месте. В прошлом сезоне "Карпаты" обыграли "Динамо" в Киеве со счетом 2:0, но киевляне взяли реванш во Львове - 4:0.