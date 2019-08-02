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Боруссия Д - Бавария: онлайн трансляция

Чемпион и вице-чемпион Германии разыграют первый национальный трофей сезона

пятница, 2 августа 2019, 16:22
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Чемпион и вице-чемпион Германии разыграют первый национальный трофей сезона

В субботу, 3 августа, в матче за Суперкубок Германии встретятся дортмундская "Боруссия" и "Бавария". Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д - "Бавария".

Начало матча - в 21:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров является "Бавария". На победу действующего чемпиона Германии предлагается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Боруссии" можно поставить с коэффициентом 3,30.

Обслужит матч арбитр Даниэль Зиберт.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Дортмунде завершилась победой хозяев (3:2), во второй встрече "Баварии" дома удалось взять убедительный реванш (5:0).

Всего между собой команды провели 67 матчей. 31 из них завершился победой "Баварии", 18 - выигрышами "Боруссии", 18 - вничью.

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