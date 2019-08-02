Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В воскресенье, 4 августа, в матче за Суперкубок Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Начало матча - в 17:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров является "Манчестер Сити". На победу действующего чемпиона Англии предлагается коэффициент 2,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,6. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 3,00.

Обслужит матч арбитр Мартин Аткинсон.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Ливерпуле завершилась вничью (0:0), во второй встрече в Манчестере сильнее оказались хозяева (2:1).

Всего между собой команды провели 184 матча. 90 из них завершились победами "Ливерпуля", 46 - выигрышами "Манчестер Сити", 48 - вничью.