Боруссия Д - Бавария: онлайн трансляция

В субботу, 3 августа, в матче за Суперкубок Германии встретятся дортмундская "Боруссия" и "Бавария". Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д - "Бавария".

Начало матча - в 21:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров является "Бавария". На победу действующего чемпиона Германии предлагается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Боруссии" можно поставить с коэффициентом 3,30.

Обслужит матч арбитр Даниэль Зиберт.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Дортмунде завершилась победой хозяев (3:2), во второй встрече "Баварии" дома удалось взять убедительный реванш (5:0).

Всего между собой команды провели 67 матчей. 31 из них завершился победой "Баварии", 18 - выигрышами "Боруссии", 18 - вничью.