Львов - Динамо: онлайн трансляция

3 августа в матче 2-го тура чемпионата Украины встретятся "Львов" и киевское "Динамо". Поединок пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Динамо".

Начало матча - в 19:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,25. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Львова" можно поставить с коэффициентом 13,75.

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал. Помогать ему будут судьи на линиях Виктор Матяш и Александр Жуков. Резервный рефери - Александр Омельченко.

В прошлом сезоне клубы провели между собой четыре матча, в которых "Динамо" одержало три победы. Еще одна встреча завершилась "викторией" "Львова".

В первом туре стартовавшего чемпионата "Динамо" в том же Львове обыграло "Карпаты" (2:0). "Львов" также на выезде оказался сильнее "Десны" (2:1).