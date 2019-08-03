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Львов - Динамо: онлайн трансляция

Вице-чемпион Украины сыграет второй матч на неделе во Львове

суббота, 3 августа 2019, 09:05
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Вице-чемпион Украины сыграет второй матч на неделе во Львове

3 августа в матче 2-го тура чемпионата Украины встретятся "Львов" и киевское "Динамо". Поединок пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Динамо".

Начало матча - в 19:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,25. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Львова" можно поставить с коэффициентом 13,75.

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал. Помогать ему будут судьи на линиях Виктор Матяш и Александр Жуков. Резервный рефери - Александр Омельченко.

В прошлом сезоне клубы провели между собой четыре матча, в которых "Динамо" одержало три победы. Еще одна встреча завершилась "викторией" "Львова".

В первом туре стартовавшего чемпионата "Динамо" в том же Львове обыграло "Карпаты" (2:0). "Львов" также на выезде оказался сильнее "Десны" (2:1).

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