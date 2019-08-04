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Шахтер - Карпаты: онлайн трансляция

Чемпион Украины сыграет с Карпатами во 2-м туре Премьер-лиги

воскресенье, 4 августа 2019, 00:05
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Чемпион Украины сыграет с Карпатами во 2-м туре Премьер-лиги twitter.com/FCShakhtar

4 августа на харьковском стадионе "Металлист" состоится матч 2-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Карпаты".

Начало встречи в 19:30.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 6,50. На успех "Карпат" можно поставить с коэффициентом 12,00.

Главный арбитр матча - Николай Балакин. Помогать ему будут судьи на линиях Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Резервный судья - Анатолий Абдула.

В прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами Украины, а "Карпаты" финишировали на 10-м месте. В результате этого львовянам пришлось играть стыковые матчи за место в Премьер-лиге. "Карпаты" одолели "Волынь" в двухраундовом противостоянии и сохранили место в элите.

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