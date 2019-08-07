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ЦСКА - Заря: онлайн трансляция

Луганская команда сыграет в Софии первый матч квалификации Лиги Европы

среда, 7 августа 2019, 14:16
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Луганская команда сыграет в Софии первый матч квалификации Лиги Европы

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет с болгарским ЦСКА.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Заря".

Начало матча в 20:30.

Встреча пройдет в Софии на стадионе "Васил Левски". Это будет первый очный матч между командами. Обслуживать игру будет швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

ЦСКА - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущем раунде Лиги Европы "Заря" оказалась сильнее черногорской "Будучности" (3:1, 1:0). ЦСКА, обменявшись победами со счетом 1:0 с хорватским "Осиеком", вышел в следующую стадию турнира благодаря победе над соперником в серии пенальти.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

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