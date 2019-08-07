Краснодар - Порту: онлайн трансляция

В среду, 7 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов российский "Краснодар" сыграет с португальским "Порту".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Порту".

Начало матча в 20:00.

Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе. Это будет первая очная встреча команд.

Фаворитом предстоящего матча у букмекеров является "Порту". На победу португальского клуба принимаются ставки с коэффициентом 2,42. Победа "Краснодара" оценивается коэффициентом 3,00. Ничья - наименее вероятный исход поединка. Она оценивается коэффициентом 3,20.

На проход в следующую стадию турнира, по мнению букмекеров, шансы выше также имеет "Порту". Такой исход оценивается коэффициентом 1,38. Шансы "Краснодара" на выход в плей-офф стадию Лиги чемпионов оцениваются коэффициентом 3,05.