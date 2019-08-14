Заря - ЦСКА: онлайн трансляция

В четверг, 15 августа, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Зарей" и болгарским ЦСКА.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА.

Начало встречи в 20:00.

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Помогать ему будут судьи на линиях Фредерик Акетт и Филипп Жеанн. Резервный арбитр - Оливье Тюаль.

ЗАРЯ - ЦСКА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами в Софии была зафиксирована ничья - 1:1. В следующем раунде победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария). Первый матч между этими командами, который проходил в Барселоне, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.