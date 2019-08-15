Заря - ЦСКА - 1:0 Хроника матча, видео гола

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" добилась победы над болгарским ЦСКА и вышла в плей-офф раунд Лиги Европы.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч (первая игра - 1:1)

ЗАРЯ Луганск, Украина - ЦСКА София, Болгария - 1:0 (0:0)

Гол: Русин (89)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90).

ЦСКА: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).

Предупреждения: Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90).

Удаления: Турицов (22), Русин (90).

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Статистика матча: удары 18-12, в створ 5-7, владение мячом 50%-50%, угловые 2-3, фолы 17-13.

Матч завершен! "Заря" обыграла ЦСКА и вышла в плей-офф раунд Лиги Европы!

90+3 - Шевченко получил желтую карточку за затяжку времени.

90+3 - Замена у "Зари"! Кабаев вместо Будковского.

90 - Две минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.

90 - Удаление! Русин получил желтую карточку за снятую футболку, которая оказалась для него второй в матче.

89 - ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Хомченовский вывел один на один Русина, который переиграл вратаря, но защитник выбил мяч с линии ворот. Мяч отскочил

к Русину, который с близкого расстояния отправил его в сетку!

88 - Кочергин мощно пробил издали - мимо ворот.

87 - Замена у ЦСКА! Уотт вышел на поле вместо Жеферсона. Усиливают атаку болгары.

85 - Момент! Митков ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол, но Шевченко вновь выручил команду!

82 - Замена у ЦСКА! Фаббрини вместо Малинова.

81 - Кочергин мощно пробил с 30 метров - неточно.

80 - Опасно! Кочергин прострелил с фланга на Русина, но форвард неудачно обработал мяч, после чего его удар заблокировал защитник.

77 - Михайличенко пытался забросить на фланг Хомченовскому, но защитники перехватили мяч.

75 - Все опаснее становится у ворот "Зари". ЦСКА точно играет в меньшинстве?

74 - Опасно! Тымчик ошибся у своих ворот, Соу мощно пробил с близкого расстояния, но попал в защитника.

73 - Моментище! Малинов ворвался в штрафную, обыграл двух игроков "Зари" и мощно пробил в дальний угол, но Шевченко в блестящем броске спас команду!

72 - Леднев мощно пробил со стандарта с 30 метров - намного выше ворот.

70 - Русин прострелил во вратарскую, Будковский пытался пробить, но упал в единоборстве с защитником. Арбитр не зафиксировал нарушения правил.

68 - Русин совершил фол в атаке и получил желтую карточку.

67 - Опасно! Леднев мощно пробил издали, но Черняускис в броске отбил мяч!

64 - Более минуты владели мячом игроки "Зари", но атака закончилась досадной потерей Тымчика, который в простейшей ситуации не сумел остановить мяч.

60 - Леднев опасно навесил на дальнюю штангу, но Русин не дотянулся до мяча.

58 - Опасно! Жеферсон навесил с фланга и Сове пробил головой с близкого расстояния, но Шевченко уверенно поймал мяч.

55 - Замена у ЦСКА! Митков вместо Эвандро.

52 - Михайличенко прошел по флангу и навесил в штрафную на Будковского, но Черняускис грамотно сыграл на выходе и забрал мяч.

48 - Кочергина уложили на газоне возле штрафной гостей, но арбитр не зафиксировал нарушение правил.

46 - Хомченовский мощно пробил издали - мимо ворот.

Начался второй тайм!

В перерыве у "Зари" произошла замена. Леднев вместо Юрченко.

Статистика 1-го тайма: удары 6-5, в створ 2-3, владение мячом 47%-53%, угловые 1-2, фолы 12-6.

Первый тайм завершен! Счет не открыт - 0:0! Этот счет устраивает "Зарю" и позволяет пройти в следующий раунд турнира.

45+1 - Русин пробил с линии штрафной - неточно.

45 - Две минуты компенсировал арбитр в 1-м тайме.

44 - Будковский в борьбе за мяч ударил по ногам Жеферсона и получил желтую карточку.

41 - Опасно! Михайличенко прорвался по флангу и мощно пробил с острого угла, но Черняускис отразил удар, а на добивании никого из игроков "Зари" не оказалось.

40 - Будковский головой пробил с близкого расстояния, но Черняускис отбил мяч. Впрочем, арбитр все равно зафиксировал офсайд в этом эпизоде.

39 - Михайличенко неплохо навесил с фланга, но Русин не дотянулся до мяча.

34 - Тымчик прошел по флангу и навесил, но мяч улетел за ворота.

30 - Эвандро прошел по флангу и прострелил на Соу, но форвард не добрался до мяча и упал в штрафной "Зари". Впрочем, не было нарушения в этом эпизоде.

29 - Юрченко грубо сыграл против Бикела и получил желтую карточку.

28 - Момент! Занев прострелил с фланга, Эвандро в касание переправлял мяч в ворота, но Шевченко в броске спас команду!

25 - Эвандро грубо сыграл против Юрченко, но арбитр ограничился устным предупреждением.

22 - Удаление! Быструю контратаку провели игроки "Зари" и Турицов был вынужден сфолить. Вторая желтая карточка, которая превратилась в красную.

22 - Шевченко ошибся после прострела с фланга, последовал удар в пустые ворота, мяч попал в руку Михайличенко, но арбитр не назначил пенальти в ворота "Зари".

21 - Хомченовский сбил соперника в центре поля и получил желтую карточку.

18 - После подачи с углового мяч отскочил к Кочергину, который с 18 метров пробил неточно.

16 - Опасно! Перехватили мяч украинцы возле штрафной соперника и Юрченко пробивал с 18 метров, но удар получился слабым и Черняускас без проблем справился с ним.

15 - Юрченко неплохо закрутил мяч в штрафную со стандарта, но он прилетел точно в руки голкиперу.

14 - Турицов фолом сорвал прорыв Хомченовского по флангу и получил желтую карточку.

12 - Эвандро пробил издали, но Шевченко легко поймал мяч.

9 - Опасно! Соу получил мяч на линии штрафной, красиво обыграл защитника, но ударил мимо ворот.

6 - Иванесеня грубо ошибся возле своей штрафной, подарив мяч Соу, но сам же вступил в отбор и исправил свою ошибку.

4 - Замена у "Зари"! Чеберко вместо Абу-Ханны.

2 - Досталось Абу-Ханне. Локтем получил игрок "Зари" от соперника. На носилках унесли немецкого футболиста. Неужели так быстро понадобится замена "Заре"?

Матч начался!

Расстановка игроков "Зари".

Приехали и гости.

Также подтянулись судьи.

Футболисты "Зари" прибыли на стадион.

У ЦСКА футболисты сыграют в красном, вратарь в черном.

Игроки "Зари" выйдут на поле в белых футболках, вратарь - в зеленой.