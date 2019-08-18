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Львов - Шахтер: онлайн трансляция

Чемпион страны сыграет со Львовом в 4-м туре Премьер-лиги

воскресенье, 18 августа 2019, 12:05
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Чемпион страны сыграет со Львовом в 4-м туре Премьер-лиги Фото: twitter.com/FCShakhtar

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Львов" встретится с "Шахтером". Поединок состоится во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Шахтер".

Начало матча в 19:30.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "горняки". На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,12. Ничья оценивается коэффициентом 7,00. Успех "Львова" оценивается коэффициентом 14,00.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Андрей Скрипка. Резервный арбитр - Дмитрий Кутаков.

После трех туров "Шахтер", набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Львов" с тремя очками находится на 10-й позиции.

В прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами Украины, а "Львов" финишировал на четвертой позиции. Клубы провели между собой четыре матча, в которых "Шахтер" одержал три победы и однажды была зафиксирована ничья.

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