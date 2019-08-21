Эспаньол - Заря: онлайн трансляция

В четверг, 22 августа, в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы "Заря" встретится с испанским "Эспаньолом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Эспаньол" - "Заря".

Начало матча - в 22:00.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с 38-летним Тобиасом Штилером. Помогать ему будут судьи на линиях Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн. Резервный арбитр - Харм Осмерс.

ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Ранее команды между собой не встречались. В противостоянии украинских и испанских клубов преимущество на стороне последних. Отечественные команды выиграли лишь 11 матчей при 17 ничьих и 31 поражении.

Более детально ознакомиться с будущим соперником "Зари" можно в специальном материале "Апострофа".

В предыдущих раундах турнира "Заря" прошла черногорскую "Будучность" (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА (1:1, 1:0). "Эспаньол" оказался сильнее исландского "Стьярнана" (4:0, 3:1) и швейцарского "Люцерна" (3:0, 3:0).