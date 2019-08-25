Шахтер - Мариуполь: онлайн трансляция

В воскресенье, 25 августа, в матче 5-го тура чемпионата Украины в Харькове встретятся чемпион страны донецкий "Шахтер" и представитель Донецкой области - "Мариуполь".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Мариуполь".

Начало матча - в 19:30.

Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона Украины. На "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,06. А вот победа "Мариуполя" оценивается коэффициентом 27,0. На ничейный исход предлагается котировка 15,0.

Отметим, что "Мариуполь" еще ни разу в своей истории не обыгрывал донецкий "Шахтер". Всего между собой команды провели 42 матча и 39 из них завершались победой "горняков". Еще три встречи закончились ничейным результатом.

После сыгранных четырех туров "горняки" лидируют в турнирной таблицы с 12-ю баллами, а вот "Мариуполь" идет на восьмой строчке и имеет в активе четыре очка. При этом команда с берега Азовского моря имеет на одну игру меньше.