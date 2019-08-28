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Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Ломаченко встретится с британским боксером в чемпионском бою

среда, 28 августа 2019, 11:30
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Ломаченко встретится с британским боксером в чемпионском бою

31 августа украинец Василий Ломаченко проведет чемпионский бой с британским боксером Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

На кону в этом бою будут стоять принадлежащие украинцу титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный пояс по версии WBC.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

31-летний Ломаченко провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

Ранее Ломаченко становился чемпионом мира в полулегком и втором полулегком весе, но отказался от титулов ради перехода в следующую весовую категорию.

В последний раз украинец выходил в ринг 12 апреля 2019 и нокаутировал британца Энтони Кроллу.

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