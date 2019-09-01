Арсенал - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

В воскресенье, 1 сентября, в матче 4-го тура чемпионата Англии встретятся лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет текстовую онлайн трансляцию матча "Арсенал" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи - в 18:30.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает 5-е место, набрав 6 очков, а "Тоттенхэм Хотспур" располагается на 10-м месте с 4 набранными очками.

Для команд это будет 186-й очный матч. Преимущество по личным встречам удерживают "канониры": на их счету 77 побед при 50 ничьих и 58 поражениях.

В минувшем сезоне "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли между собой 2 матча. "Шпоры" выиграли первый матч со счетом 2:0, а вторая встреча завершилась вничью - 0:0.