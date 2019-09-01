RU  UA  EN

воскресенье, 1 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Арсенал - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Команды из Лондона встретятся между собой в матче 4-го тура чемпионата Англии

воскресенье, 1 сентября 2019, 13:29
читати статтю українською
Команды из Лондона встретятся между собой в матче 4-го тура чемпионата Англии

В воскресенье, 1 сентября, в матче 4-го тура чемпионата Англии встретятся лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет текстовую онлайн трансляцию матча "Арсенал" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи - в 18:30.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает 5-е место, набрав 6 очков, а "Тоттенхэм Хотспур" располагается на 10-м месте с 4 набранными очками.

Для команд это будет 186-й очный матч. Преимущество по личным встречам удерживают "канониры": на их счету 77 побед при 50 ничьих и 58 поражениях.

В минувшем сезоне "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли между собой 2 матча. "Шпоры" выиграли первый матч со счетом 2:0, а вторая встреча завершилась вничью - 0:0.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лацио - Рома: онлайн трансляция

Лацио Рома - прямая трансляция матча 2-го тура чемпионата Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Рима

Заря - Динамо: онлайн видео трансляция

Заря Динамо - прямая трансляция матча 6-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Запорожья

Олимпик - Шахтер: онлайн трансляция

Олимпик Шахтер - прямая трансляция матча 6-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Новости

1 сентября

15:59
Феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве: фото
15:45
Я проиграл особенному бойцу: британец - о бое с Ломаченко
15:45
Город мертв: сеть поразили свежие фото оккупированного Донецка
15:21
Первым захватим Юзика: сеть рассмешила меткая фотожаба на "зимний путч Порошенко"
15:02
В Киеве женщина с детьми устроила смертельно опасное "развлечение": видео
14:48
"Ювентус" перестрелял "Наполи" в матче-триллере чемпионата Италии: видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета
Во Львове активисты поймали фаната СССР
Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому
Торжественное заседание Верховной Рады Украины
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: