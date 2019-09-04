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Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Лучшая теннисистка Украины поборется за выход в финал US Open

среда, 4 сентября 2019, 12:35
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Лучшая теннисистка Украины поборется за выход в финал US Open Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

5 сентября в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) встретятся украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Свитолина - Уильямс.

Начало встречи ориентировочно в 23:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Свитолина и Уильямс ранее играли между собой пять раз. Четыре раза победила американка, но однажды сильнее оказалась наша соотечественница.

24-летняя украинка впервые в карьере вышла в полуфинал US Open. В данный момент Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. 37-летняя Уильямс шесть раз выигрывала US Open и в данный момент находится на восьмом месте в мировом рейтинге.

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