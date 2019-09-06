Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

В пятницу, 6 сентября, состоится матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Германии и Нидерландов. Встреча пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькпаркштадион".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Нидерланды.

Начало встречи в 21:45.

В турнирной таблице группы C лидирует национальная команда Северной Ирландии, выигравшая все свои четыре матча. Сборная Германии занимает 2-е место, одержав победы в трех из трех своих игр. Нидерландцы идут третьими с тремя очками в активе после двух игр.

Это будет 29-й очный матч между командами. Предыдущие встречи между ними завершились 8 победами немцев, 11 ничьими и 9 выигрышами нидерландцев. Разница мячей 49-53 в пользу сборной Нидерландов.