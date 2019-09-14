Барселона - Валенсия: онлайн трансляция

В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией". Игра пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является каталонский клуб. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается коэффициентом 4,75. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 7,00.

Обе команды сыграют не в оптимальных составах. Точно не выйдут на поле игроки "Барселоны" - вратарь Нето, а также нападающие Лионель Месси и Усман Дембеле. Под вопросом участие в матче Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду, Луиса Суареса и Самуэля Умтити (все - "Барселона"), а также Кристиано Пиччини и Карлоса Солера (оба - "Валенсия").

Клубы неудачно стартовали в нынешнем сезоне. "Барселона", набрав четыре очка, занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе "Валенсии" также четыре очка и клуб находится на 10-й позиции.