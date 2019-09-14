Шахтер - Заря: онлайн трансляция

14 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря".

Начало встречи в 17:00.

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 6,00. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 12,00.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. В качестве его ассистентов на линиях выступят Игорь Алехин и Владимир Высоцкий. Резервный арбитр - Иван Бондарь.

После шести туров лидером украинской Премьер-лиги является "Шахтер", который набрал максимальные 18 очков. "Заря" занимает третье место, имея в активе 11 набранных баллов.