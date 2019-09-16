Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция

18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

Начало матча в 22:00.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Атлетико" из-за травмы не сможет рассчитывать на защитника Шиме Врсалько. Потери "Ювентуса" гораздо серьезнее. В лазарете туринского клуба находятся вратарь Матео Перин, защитники Джорджио Кьеллини и Маттео Де Шильо, а также нападающий Дуглас Коста.

"Атлетико" и "Ювентус" провели между собой девять матчей в еврокубковых турнирах. Трижды сильнее был испанский клуб, однажды была зафиксирована ничья и пять раз побеждали итальянцы. Разница мячей 13-9 в пользу "Ювентуса".

"Ювентус" является двукратным победителем Лиги чемпионов, "Атлетико" дважды выходил в финал, но оба раза потерпел поражения.