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Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов матчем с грозным соперником

понедельник, 16 сентября 2019, 20:10
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Чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов матчем с грозным соперником Фото: twitter.com/FCShakhtar

18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся украинский "Шахтер" и английский "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травмы головы матч рискует пропустить капитан "Шахтера" Тайсон. Англичане точно не смогут рассчитывать на травмированных защитника Эмерика Лапорта и нападающего Лероя Сане.

Ранее "горняки" и "горожане" провели между собой четыре матча в Лиге чемпионов. "Шахтер" одержал одну победу и трижды сильнее был "Манчестер Сити". Разница мячей 12-2 в пользу английского клуба.

Лучшим достижением для "Манчестер Сити" был выход в полуфинал Лиги чемпионов. "Шахтер" добирался до стадии 1/4 финала.

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