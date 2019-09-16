Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция

18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся украинский "Шахтер" и английский "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травмы головы матч рискует пропустить капитан "Шахтера" Тайсон. Англичане точно не смогут рассчитывать на травмированных защитника Эмерика Лапорта и нападающего Лероя Сане.

Ранее "горняки" и "горожане" провели между собой четыре матча в Лиге чемпионов. "Шахтер" одержал одну победу и трижды сильнее был "Манчестер Сити". Разница мячей 12-2 в пользу английского клуба.

Лучшим достижением для "Манчестер Сити" был выход в полуфинал Лиги чемпионов. "Шахтер" добирался до стадии 1/4 финала.