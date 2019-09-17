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Боруссия - Барселона: онлайн трансляция

Немецкий и испанский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

вторник, 17 сентября 2019, 10:35
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Немецкий и испанский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" встретится с испанской "Барселоной". Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Барселона".

Начало поединка - в 22:00.

Между собой "Боруссия" и "Барселона" ранее встречались всего два раза. Одну победу в этом противостоянии одержала испанская команда, а еще одна встреча завершилась вничью.

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссия" занимает 2-е место после 4 туров, набрав 9 очков. "Барселона" в чемпионате Испании идет 5-й после 4 сыгранных матчей. В активе испанского клуба 7 очков.

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