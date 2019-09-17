Челси - Валенсия: онлайн трансляция

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" встретится с испанской "Валенсией". Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Валенсия".

Начало поединка - в 22:00.

Между собой "Челси" и "Валенсия" ранее встречались всего шесть раз. Три победы в этом противостоянии одержала английская команда, а еще три встречи завершились вничью.

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 6-е место после 5 туров, набрав 8 очков. "Валенсия" в чемпионате Испании идет на 13-й позиции после 4 сыгранных матчей. В активе "летучих мышей" 4 набранных очка.