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Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция

Испанский и итальянский гранды проведут топ-матч в Лиге чемпионов

среда, 18 сентября 2019, 12:10
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Испанский и итальянский гранды проведут топ-матч в Лиге чемпионов

18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

Начало матча в 22:00.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Атлетико" из-за травмы не сможет рассчитывать на защитника Шиме Врсалько. Потери "Ювентуса" гораздо серьезнее. В лазарете туринского клуба находятся вратарь Матео Перин, защитники Джорджио Кьеллини и Маттео Де Шильо, а также нападающий Дуглас Коста.

"Атлетико" и "Ювентус" провели между собой девять матчей в еврокубковых турнирах. Трижды сильнее был испанский клуб, однажды была зафиксирована ничья и пять раз побеждали итальянцы. Разница мячей 13-9 в пользу "Ювентуса".

"Ювентус" является двукратным победителем Лиги чемпионов, "Атлетико" дважды выходил в финал, но оба раза потерпел поражения.

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