Челси - Ливерпуль: онлайн трансляция

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 18:30.

Для команд это будет 185-й очный матч. Преимущество в личных встречах удерживает "Ливерпуль". На его счету 78 побед при 42 ничьих и 64 поражениях.

Фаворитами предстоящей встречи прогнозируемо являются "красные". На победу гостей принимаются ставки с коэффициентом 1,97. Котировка на ничью - 3,80. Победа "Челси" оценивается коэффициентом 3,70.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" уверенно лидирует, набрав 15 очков. "Челси" расположился на 9-м месте, имея в активе 8 очков.