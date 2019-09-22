Севилья - Реал: онлайн трансляция

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Реалом". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Реал".

Начало встречи - в 22:00.

Для команд это будет 157-й очный матч. Преимущество в личных встречах удерживает "Реал". На его счету 82 победы при 27 ничьих и 47 поражениях.

Фаворитами предстоящей встречи является "Севилья". На победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 2,43. Котировка на ничью - 3,75. Победа "Реала" оценивается коэффициентом 2,77.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Севилья" лидирует, набрав 10 очков. "Реал" расположился на 5-м месте, имея в активе 8 очков.