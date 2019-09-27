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Атлетико - Реал: онлайн трансляция

Мадридские команды встретятся в матче 7-го тура чемпионата Испании

пятница, 27 сентября 2019, 14:15
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Мадридские команды встретятся в матче 7-го тура чемпионата Испании

В субботу, 28 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Испании встретятся мадридские "Атлетико" и "Реал". Встреча пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".

Начало матча - в 22:00.

Фаворитом предстоящей встречи является "Атлетико". Победа "матрасников" оценивается у букмекеров коэффициентом 2,41. Котировка на ничью составляет 3,30. На выигрыш Королевского клуба принимаются ставки с коэффициентом 3,00.

В минувшем сезоне соперники провели между собой два матча. В первом матче на "Сантьяго Бернабеу" команды голов не забивали. Во второй игре, которая состоялась на "Ванда Метрополитано", "Реал" одержал победу над "Атлетико" со счетом 3:1.

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