Деревянченко - Головкин: онлайн-трансляция чемпионского боя

В воскресенье, 6 октября, в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоится чемпионский бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

Ориентировочное время начала боя - в 05:30.

На кону в этом поединке будут стоять вакантные чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Для 33-летнего Деревянченко это будет вторая попытка стать чемпионом мира. В октябре прошлого года он уступил в бою за чемпионский пояс по версии IBO американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Что касается 37-летнего Головкина, то ранее он владел всеми престижными титулами чемпиона мира в среднем весе - WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Ранее "Апостроф" разобрал все интересные моменты предстоящего боя Деревянченко - Головкин.