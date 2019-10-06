Барселона - Севилья: онлайн трансляция

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Севильей". Игра пройдет в Барселоне на легендарном стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Барселона" - "Севилья".

Начало матча - в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

8-й тур

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является каталонский клуб. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,20. Успех "Севильи" оценивается коэффициентом 7,00.

В данный момент "Барселона" занимает четвертое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 13 очков. "Севилья" находится на 6-й позиции, имея в активе также 13 набранных баллов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр - Иван Капаррос Эрнандес.

В прошлом сезоне команды встречались четырежды - по два раза в чемпионате и Кубке Испании. В чемпионате "Барселона" выиграла 4:2 и 4:2. В Кубке "Севилья" победила в первом матче 2:0, но в ответном поединке каталонцы разгромили соперника - 6:1.