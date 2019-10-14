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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Украина - Португалия: онлайн трансляция

Украинская сборная в матче отбора Евро-2020 будет принимать Португалию

понедельник, 14 октября 2019, 09:11
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Украинская сборная в матче отбора Евро-2020 будет принимать Португалию

В понедельник, 14 октября, сборная Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграет с национальной командой Португалии. Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Начало матча - в 21:45.

Встреча носит принципиальный характер в свете борьбы команд за лидерство в группе и выхода в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. По большому счету украинскую команду в этом матче устроит и ничья. Она гарантирует подопечным Андрея Шевченко участие в финальной части турнира.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В личном противостоянии Украины и Португалии установилось абсолютное равенство. Команды выиграли друг у друга по одному матча и ещё в одной встрече сыграли вничью. При этом у каждой на счету по 2 забитых мяча.

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