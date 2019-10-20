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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: онлайн трансляция

В матче 9 тура чемпионата Англии встретятся самые титулованные команды страны

воскресенье, 20 октября 2019, 09:51
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В матче 9 тура чемпионата Англии встретятся самые титулованные команды страны

"Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу будет принимать "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 18:30.

Фаворитом встречи является "Ливерпуль". Победа "красных" оценивается у букмекеров коэффициентом 1,68. Котировка на ничью составляет 3,90. На выигрыш "красных дьяволов" принимаются ставки с коэффициентом 5,25.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой 2 матча. В Ливерпуле хозяева одержали победу со счетом 3:1. В матче второго круга в Манчестере соперники голов не забивали.

В минувшем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях уступил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 0:1, а "Ливерпуль" дома обыграл "Лестер Сити" (2:1).

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