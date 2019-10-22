Галатасарай - Реал: онлайн трансляция

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" встретится с испанским "Реалом". Матч будет проходить в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию встречи "Галатасарай" - "Реал".

Начало матча - в 22:00.

Между собой "Галатасарай" и "Реал" ранее сыграли семь матчей. Минимальное преимущество в личных встречах удерживает мадридский клуб. "Сливочные" выиграли 4 матча, "Галатасарай" - 3. В этих играх "Реал" забил 21 мяч, турецкий клуб - 10.

ГАЛАТАСАРАЙ - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице группы A Лиги чемпионов "Галатасарай" и "Реал" занимают соответственно 3-е и 4-е места. Оба коллектива набрали по 1 очку.