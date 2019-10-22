Шахтер - Динамо Загреб: онлайн трансляция

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встретится с хорватским "Динамо" из Загреба. Матч будет проходить в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию встречи "Шахтер" - "Динамо" Загреб.

Начало матча - в 19:55.

Между собой "Шахтер" и "Динамо" ранее встречались всего два раза. Обе встречи завершились победой "горняков". В сезоне-2008/09 донецкий клуб прошел загребское "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов - 2:0 и 3:1.

ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице группы C Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" занимают соответственно 2-е и 3-е места. Оба коллектива набрали по 3 очка.