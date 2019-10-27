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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Лидер чемпионата Англии сыграет с клубом из Лондона в центральном матче тура

воскресенье, 27 октября 2019, 00:15
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Лидер чемпионата Англии сыграет с клубом из Лондона в центральном матче тура Фото:

27 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

10-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,33. На успех "Тоттенхэма" предлагается коэффициент 6,50.

После 9 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" выиграли 8 матчей из 9-ти и набрали 25 очков. "Тоттенхэм" находится 7-й позиции в таблице, имея в активе 12 очков.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл "Тоттенхэм" в чемпионате Англии со счетом 2:1. Также мерсисайдцы обыграли "шпор" финале Лиги чемпионов (2:0).

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