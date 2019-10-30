Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Встреча будет проходить в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал".

Начало встречи - в 21:30.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

Фаворитом встречи у букмекеров считается "Ливерпуль". На победу "красных" принимаются ставки с коэффициентом 1,90. Котировка на ничью составляет 3,75. Выигрыш "Арсенала" оценивается коэффициентом в 3,85.

В текущем сезоне "Ливерпуль" и "Арсенал" уже встречались. В матче 3-го тура чемпионата Англии, который состоялся 24 августа на "Энфилде", хозяева обыграли гостей из Лондона со счетом 3:1.