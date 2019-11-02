Карпаты - Шахтер: онлайн видео трансляция

В субботу, 2 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Украины сыграют "Карпаты" и "Шахтер". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Карпаты" - "Шахтер".

Начало матча - в 14:00.

Плеер с видео трансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

Фаворитом предстоящего матча прогнозируемо считаются "горняки". На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,15. Ничья оценивается котировкой в 10,00. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 12,00.

Отметим, что в матче 1-го круга "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата Украины донецкая команда занимает 1-е место (34 очка), а львовский коллектив идет 10-м (10 очков).